2小時薪4萬 竟是銀樓搶匪徵員工

2017-09-19

〔記者楊政郡／台中報導〕丁姓男子在臉書刊登「徵工作夥伴，2小時領薪4萬以上」，張男問有什麼工作那麼好賺，得知要搶銀樓，竟同意由丁男下手行搶，自己搭檔掩護，雖然得手2條金項鍊，總重達19台兩，但犯行全被監視器錄下，不到24小時兩人就落網，台中地檢署依搶奪罪起訴。

起訴書指出，21歲丁男缺錢，計畫行搶銀樓，今年8月13日在網路「借錢網」以暱稱「曾以為」刊登「徵工作夥伴，2小時領薪4萬以上」，21歲張某以暱稱「比快兒」應徵，丁男明確告知是「撈偏的」（指不走正途）。

得手2金鍊後迅速落網 2嫌起訴

兩人鎖定台中市后里區復興路某銀樓，該銀樓客人進出需透過電門開關鎖，同日下午3時38分，丁男進入該銀樓，他要求看粗一點的項鍊，店員給他一條10.5台兩金項鍊，他試掛在脖子上，又要店員拿出8.5台兩的金項鍊，拿在手上觀看。

當張某與妻子（不知情）要進入，店員幫他們開門，張某進門之際故意把門推得很開，自己還退到一旁，讓得手2條項鍊的丁男快速逃出。

事後丁男把10.5台兩金項鍊扯成兩半，一半給張當報酬，自己則變賣其餘項鍊，得款5萬餘元。警方發現張某進銀樓的開門動作很奇怪，請他到案說明，他才供出上情，不到24小時丁男就被逮。