婦墜崖詐保案 同居人爆料她害死丈夫

2017-09-19

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市50歲婦人葉治萍積欠龐大債務，與44歲同居人陳政賢合謀策畫「失足墜崖」劇碼詐保，連她與前夫生的21歲次子陳俊宏，及陳男的胞姊陳慧齡也參與，桃園地檢署偵結，昨依加工自殺等罪起訴陳男3人，葉婦死亡以不起訴處分；但檢警偵辦此案發現，葉婦疑涉謀害前夫，領取千萬保險金案，當時陳男與葉婦正暗通款曲，而陳男落網驚爆「是葉婦推丈夫落水溺斃」，檢方懷疑陳男也涉案，另案偵辦中。

檢方調查，在押的陳政賢與葉婦於2009年間交往，去年8月9日葉婦的丈夫在石門大圳溺斃，10天後兩人就同居，在此之前葉婦因炒股失利、高利貸纏身，擔任會計的她侵占公司款項，累計欠下2336萬元債務，丈夫死亡後得到保險金1124萬元，全用來清償她與陳男的債務。

夫溺斃後10天 葉婦就和陳男同居

起訴指出，葉婦為清償她與前夫長子所欠下債務，並讓次子生活無虞，去年起與陳男合謀詐保，葉婦先向多家保險公司投保高額意外險，並與陳男登記結婚並讓陳男為保險受益人，另有兩家保險公司以葉婦投保金額超過3400萬元拒保。

女瘦弱 檢疑同居人是殺夫共犯

今年4月初，葉婦向次子陳俊宏說明自殺詐保計畫，要他當證人，4月23日陳男駕車搭載葉婦母子到大溪區台七線7.5公里處準備行動，因遊客眾多作罷，同日下午再度前往，葉婦猶豫又作罷；隔天一早3人第三度前往，葉婦仍猶豫，加上天候不佳，擔心「欣賞風景」說詞破功，直到中午第四度前往，葉婦鼓起勇氣自拍多張風景照，當著陳男、次子的面跳下16公尺深邊坡，送醫不治。

陳男、葉婦次子向警方稱「葉婦暈車，身體不適下車休息，見風景優美，坐在護欄自拍不慎滑落邊坡」，4天後向保險公司申請理賠，檢方發現有異，將已核發的意外死亡證明作廢，陳男擔心東窗事發，要胞姊協助偽造葉婦工作、薪資證明，營造葉婦有正常工作、不會自殺的假象。

葉婦墜崖已死 加工自殺起訴3人

案經檢警追查，發現陳男等3人曾多次到現場勘查，事後陳男還對繼子說「你媽生前交代照顧你們」，昨偵結分別依加工自殺、偽造文書、詐欺取財未遂及偽造會計憑證罪起訴陳男3人。

檢警偵辦過程意外發現，葉婦前夫溺斃疑有內情，原已離婚的兩人突然又登記結婚，懷疑葉婦夥同陳男「謀害親夫」詐保，陳男落網後曾指證「是葉婦把丈夫推落水圳溺死的」，但檢警懷疑葉婦瘦弱、能否獨力犯案，不排除陳男是共犯。