搏浪戲水被捲走 加拿大辣妹游回

2017-09-18

〔記者吳昇儒／綜合報導〕受到颱風外圍環流及東北季風影響，昨天北海岸的風浪大，加拿大女子克洛伊與男友等5人到新北市白沙灣，一行人在海裡戲水，其中4名男子上岸後，卻不見克洛伊行蹤，連忙報案，所幸搜救人員不久後發現她坐在離下水處約1公里的岸際間休憩，並無大礙。

另一起在大武崙魏男喪命

不過，38歲魏男就沒那麼幸運，昨上午他帶著妻小到大武崙沙灘戲水，在海中被大浪捲走，搜救人員獲報搶救，並出動空偵機協尋，最後用吊掛方式將他救上岸，但已無生命跡象，救難人員將他送醫，魏妻痛哭流涕，頻頻拜託院方不要放棄，但最後仍宣告不治。

另名邱姓國中生昨下午2時許，在大武崙被浪捲離岸邊，同行的友人趕到安檢所求援，所幸自行游上岸保住一命。

23歲加拿大籍女子克洛伊，近日來台陪伴就讀台灣大學的男友24歲文森特（皆音譯），昨凌晨一行5人在新北市的白沙灣飲酒作樂，酒酣耳熱之際，5人跳進海中戲水；受到外圍環流影響，海中洋流強勁，4名男子約於凌晨1點上岸後，卻未見克洛伊身影，以為她被洋流帶走，立刻跑到民宿，請業者幫忙撥打119救援。

文森特告訴搜救人員，金髮女友穿著黑色比基尼下水，右小腿有刺青，請他們幫忙尋找。

海巡及警消人員擔心錯失搶救時機，立刻請直升機前往現場支援，卻在凌晨2點49分發現克洛伊坐在離下水處約1公里的岸際間休憩，初步詢問身體並無大礙。文森特聞訊後趕往緊抱女友，頻頻向搜救人員道謝。