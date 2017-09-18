失主報案丟皮夾 竟摸走警用電腦

2017-09-18

〔記者邱芷柔／屏東報導〕好大膽！警員面前偷電腦！

41歲的蘇姓男子16日下午到屏東縣里港警分局大平派出所報案，趁警員製作筆錄時，將放在警員辦公桌上的M-Police警用電腦偷走，警方發現電腦遺失後趕緊調閱監視器，並立即逮人，所幸警用電腦在失竊1小時後就被尋回，未造成任何個資外洩。

蘇嫌向警方報案指稱他在里港一處釣蝦場內遺失皮夾，在警員製作筆錄時先拿起桌上的抹布，覆蓋在M-Police警用電腦，伺機連同抹布將警用電腦放進自己的背包中，完成報案程序後就離開派出所，行竊過程被派出所內的電眼全都錄。

M-Police警用電腦約與一般5吋手機大小相同，除了搭載高解析度的錄影鏡頭、3.5Ｇ行動通訊模組，還具有人臉辨識、車牌辨識、影像傳送等多元化功能。由於龐大的資料庫中有完整的車牌、身分證等資料，恐有個資外洩的疑慮。

里港分局指出，該警員發現警用電腦失竊後，立即鎖定蘇男並動員圍捕，約1小時就在九如鄉新維街一帶找到蘇嫌，並在蘇嫌斜背包內查獲失竊的警用電腦。

警方調查，蘇嫌有傷害、侵占、家暴及妨害公務等前科，他坦承因為好奇才會竊走警用電腦；由於警用電腦必須輸入警員個人的帳號、密碼才能使用，遭竊期間無個資外洩疑慮，全案除將蘇嫌依法送辦，並檢討相關人員行政疏失。