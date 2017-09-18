前夫為錢出賣家人 婦求勿減刑 法官准了

2017-09-18

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地院傳出一起罕見判決，在外欠下一屁股債的湯姓男子，僅為了借17萬元，竟偽簽前妻、兒子名字當保人，事後落跑，前妻、兒子當庭向法官痛陳湯男如何出賣家人，甚至連母親的醫藥費都敢吞掉，懇求法官不要給湯男減刑或易科罰金，否則等於是在懲罰家人而非湯男，法官最後依偽造有價證券罪重判徒刑1年10月，且沒收犯罪所得14萬元！

判決書指出，湯男因急需現金，欲向張男借款17萬元，明知並未徵得前妻張女、兒子授權或同意，竟於本票發票人欄上簽上自己姓名，同時偽簽前妻、兒子名字，再前往張男經營的當舖，將本票當場交付張男，並以中古汽車1部作為擔保，借得17萬元。

偽造妻兒名字借款 私吞母親藥費

事後因湯男僅清償3萬元就沒有下文，張男遂持本票向新竹地院聲請本票裁定，案經張女、湯男兒子抗告才曝光。

張女與湯男兒子告訴法官，湯男因在外欠債緣故，可能背地裡還有做很多危害他們的事情，因為在此之前，他們就已經吃了不少苦頭，包括曾有高利貸人士到家恐嚇、湯男挪用公款、拿走母親病倒就醫的費用、不支付兒子讀書費用，現在湯男在家吃用靠父母，當啃老族，希望法官不要給他減刑、不要讓他易科罰金，否則湯男一定會威脅老人家幫他籌錢，懇請法官讓他獲得應有懲罰。

湯男則坦承，因結識一些豬朋狗友，把錢花在不該花的地方，前妻當庭懇求法官所講的話，他不否認，對此他深感對不起前妻、兒子。

法官認同易科罰金是懲罰被害人

法官認為湯男行為不僅損害前妻、兒子的票據信用，且造成他們恐懼尚有未發覺之侵害行為，若不處以相當的懲罰，不足以防杜日後再犯，因此依偽造有價證券罪判刑1年10月，犯罪所得14萬元沒收。