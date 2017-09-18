人妻扮「鬼妻」 冒名往生嫩妹詐大叔

2017-09-18

論及婚嫁 女拿23萬失蹤

〔記者張瑞楨／台中報導〕未婚的陳姓中年大叔，今年3月認識自稱23歲的陳姓女子，雙方交往論及婚嫁，陳女卻屢次以缺生活費等理由索錢，陳男慷慨把積蓄23萬元給她，本月初陳女又以媽媽生病為由借錢，陳男想去探病，陳女卻搞失蹤，陳男報警後得知她的資料，驚見陳女早於今年6月往生，陳男嚇得說「我跟女鬼談戀愛？」原來是30歲已婚戴姓女子冒充「嫩妹」欺騙陳男，被依詐欺罪嫌函辦。

住在桃園市的陳男日前到台中市警局第一分局繼中派出所報案說，今年3月接到陌生女子電話，對方自稱未婚、姓陳，是23歲的「嫩妹」，雙方談得很高興。

進一步見面後，他見陳女甜美可愛，自己相貌不揚，又是中年未婚，竟有年輕貌美嫩妹願交往，陳女是天賜良緣、「天上掉下來的禮物」，雙方進一步以老公、老婆互稱並論及婚嫁。

陳男說，2人交往時，陳女以在台中市工作不順、生活困頓等理由向他索錢，從今年3月20日至8月8日，他把23萬元用匯款或面交方式拿給陳女，最後一次見面是8月8日，他拿了5萬元給陳女，自己積蓄幾乎給光了。

警用姓名查到女6月已死 男震驚

陳女又在本月初說，媽媽生病住院需要錢，陳男心想未來的岳母生病，他一定要去探望，還向陳女拿陳母的電話，想要約探病時間，陳女卻連醫院名稱都說不清楚，之後乾脆不接電話搞失蹤，他感覺怪異而報警。

繼中所透過電腦，用陳女的姓名查詢戶籍資料，再加上住在台中市，年約23歲的檢索條件，又依據陳男提供的陳女帳戶號碼，向銀行查詢帳戶的戶名資料，發現台中市確實有一位同名同姓的女子，年齡也是23歲左右，卻已在今年6月死亡。

陳男大為吃驚說，他在8月8日還跟陳女見面，給了陳女5萬元，怎麼會死了？「見鬼了？我跟女鬼談戀愛？」

警方建議陳男繼續聯絡陳女，假裝要給錢，約陳女出來見面，陳女果然上當，本月7日在台中市一間咖啡廳被捕。

避談死者帳戶來源 騙徒送辦

警方調查，陳女真實姓氏是戴，已婚且實際年齡是30歲，還有多起詐欺前科，卻冒充23歲未婚嫩妹，員警詢問她為何會有已死亡的陳女帳戶？她一概避而不答，陳男氣憤難抑，情感被女騙徒如此糟蹋，堅持提告，警方昨依詐欺罪嫌函送法辦。