見到目標頻灌酒 男撿屍 撂妳自己也要

2017-09-18

〔記者徐聖倫／新北報導〕惡劣！37歲未婚美熟女「小琴」，今年5月在住處附近酒吧，遇到32歲男子「阿正」（皆化名）搭訕，2人談話契合，未料阿正見小琴喝多了，假意送她返家竟伸出魔爪，警方傳訊阿正到案，依妨害性自主罪嫌送辦。

家住新北市的小琴是上班族，長髮披肩、身材凹凸有致，被搭訕次數非常多。

小琴下班後有小酌兩杯的習慣，案發當天獨自到住家附近的酒吧，跟熟識的店老闆相談甚歡，另名也是常客的阿正注意到小琴，他先說了一句「哈囉！自己喝酒不無聊啊！」小琴不以為意，但阿正不斷搭話，加上風趣，於是聊了起來。

阿正不斷請小琴喝酒，小琴一杯杯乾掉，最後醉醺醺說「我要回家囉！」阿正假好心說：「妳家在附近吧！我扶妳回去！」小琴不勝酒力，被阿正扶著回家。

小琴指控，到了公寓門口，阿正還不走，又說「我扶妳上樓吧！」之後跟著入屋，扶到床上後，開始亂摸亂親，當時一度小琴抗拒說：「我不要！」阿正仍強行性侵，離去時還撂下話：「妳自己也要的喔！」

小琴受到驚嚇向友人哭訴，由友人陪同報案，警方通知阿正到案說明。偵訊時，阿正不否認雙方有發生性關係，還說：「大家喝了酒，她也很快樂，為什麼說我侵害她？」訊後，警方依妨害性自主罪嫌將阿正函送。