來我家玩狗 富少拐女用這招

2017-09-18

〔記者王冠仁／台北報導〕桃園富少李威德涉嫌散布周姓學姊的性愛影片，警方在他的電腦還發現300G的偷拍影片。警方清查目前至少有15名女子受害，且有兩名是少女；其中未滿16歲的少女，被他以「來我家玩狗」的方式半哄半騙，行徑惡劣。

警方指出，李威德除將認識的女性友人、學姊或學妹，以約吃飯或相約吸毒方式帶回家，也會用社群網站、交友軟體找女子聊天。

他連自己飼養的寵物法國鬥牛犬，也拿來當作拐騙女子的「幫兇」，像是影片中一名少女，就是被他以「來我家玩狗」為由，將其誘騙回家伺機做愛偷拍。

為釐清李威德的過往背景，警方透過他的前女友、友人得知，李在家中排行老二，父母親多年前就為了李威德的管教問題意見不合，導致夫妻離異。李父長年在國外經營投資公司，無法照顧兒子，只好每月給大筆生活費，供他花用。

此外警方也發現，被李散布性愛影片的周姓學姊，不僅有多起毒品前科，更曾在4年前夥同張姓男友一起指姦自己的閨密。警方查出，周4年前和張在桃園住處開毒趴，找來閨密等人一起狂歡，閨密吸毒藥效發作後神情恍惚，周竟趁機壓制閨密，還幫忙脫衣服、撫摸其胸部與下體，再讓張指姦。

警方說，李威德已被聲押獲准，將持續透過他的偷拍影片、通聯紀錄辨認被害女子，釐清有無以餵毒或藥物方式迷姦對方，並追查周女與李威德是否曾有毒品交易。