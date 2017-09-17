中山女高、內湖高工 爆狼師性騷學生

2017-09-17

中山女高至少4人受害

〔記者林曉雲／台北報導〕又見狼師！人本教育基金會與多位家長，聯合指控台北市立中山女高和內湖高工各有一位性騷擾學生的狼師，中山女高狼師摸女學生大腿及私處，至少4人受害；內湖高工狼師手摳男生股溝、手機傳「打手槍」訊息，還在班級慶生會玩「類SM」遊戲，但學校處理不周，教育局並包庇狼師，把解聘案打回票；家長們在昨天學校日前往該校抗議。

家長抗議：北市教局包庇

包括政大歷史系教授金仕起、北市育成高中老師江佰川，以及陳端容和陳慧宏等4名中山女高家長，昨代表受害學生的家長，前往中山女高發出抗議信；金仕起表示，他們4人的孩子非受害人，但要站出來幫助受害的學生和家長。

金仕起指出，今年6月底，中山女高性別平等教育委員會已證實，有4名女學生遭男狼師性騷擾，包括傳遞具暗示性言語、文字或圖片，或遭正面擁抱、撫摸大腿、觸碰身體隱私部位，受害者疑還有已畢業的校友，可見該師持續多年侵犯學生，但校方以各種理由拒絕公布調查結果，連狼師的姓都不說。狼師請假一年後，據悉校方仍讓其回校執教。

人本基金會執行長馮喬蘭昨陪同另群家長，赴市立內湖高工抗議黃姓狼師惡行，指控曾有女學生練舞蹲馬步時，遭狼師用膝蓋頂屁股；或是背後熊抱男學生、手摳男學生股溝，或於黑板上寫「時間像乳溝一樣，擠一擠就有了」與「機會像LP，敢掌握就會變大」等語，以及手機LINE群組傳送「打手槍」訊息、要求女同學餵他吃東西，甚至舉辦班級慶生會時玩繩綁男同學的「類SM」遊戲。

馮喬蘭說，內湖高工兩度要解聘該師，但台北市教育局兩度打回票，「這不是包庇，什麼才是包庇！」