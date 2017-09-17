菜鳥警遇詐沒理 婦人求救仍被騙

2017-09-17

婦講電話拉警衣袖示警

〔記者姚岳宏／台北報導〕蘇姓婦人日前接獲女兒遭擄的詐騙電話，赴銀行領錢時遇上北市警南港分局同德派出所梁姓警員，蘇婦邊講電話邊拉警員衣袖示警，梁員以字條詢問是否遭詐騙，蘇婦點頭並大聲說「仁愛路四段、仁愛國中門口」，但因擔心女兒安危，仍急召計程車離去；沒想到梁員竟沒追上去，也未通報轄區警方，蘇婦在無助之下，只得付贖15萬元。

事後證實確為詐騙，蘇婦兒子氣得到派出所理論，痛批身為人民保母的警方「素質太差」、「發現詐騙竟是如此處理」、「難道沒有疏失？」

警員沒追上前、沒通報

蘇婦兒子表示，當時母親接到詐騙電話，對方說她女兒被綁架，母親擔心安危，一時心慌意亂，才由歹徒擺布；但她還想到要求助警方，員警再怎麼樣都應該有作為，可以阻止她繼續講電話，不然也可尾隨看她要去哪裡，「而不是什麼都沒做！」

婦遇綁架老梗 付15萬

蘇婦兒子懊惱地說，如果真是綁架案，「警方也是這樣的處理方式嗎？」員警如果更積極些，就能避免詐騙案發生。

處理不當 警將再教育

梁姓警員事後也很懊悔，他解釋，當時婦人說的內容不明確，加上自己不是台北人，不知仁愛國中在哪，機車又停在馬路對面，才沒追上去。南港警分局指出，梁員缺乏警覺性，處理不當，考量他畢業才半年，經驗不足，決定以註記劣跡方式處理並加強員警教育。

警方調查，5月間，蘇婦在家接到電話，指女兒被綁還被打到受傷，要20萬元才能放人，她先去住家附近銀行的提款機領錢，領到15萬元，再依歹徒指示搭計程車到仁愛國中門口，把錢放在變電箱上後離去。

「學長們」直說不可思議

不少員警聽聞此事，皆感不可思議，表示每次勤教三令五申，一再強調阻詐的重要性，連一般銀行、甚至民眾都知，絕不可讓疑似遇詐者離開，這名學弟敏感性實在太差，「被騙民眾都已經遇到了警察，怎麼還會讓她去付錢！」