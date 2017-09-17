警傳秘招 一個問題讓假援交現形

2017-09-17

〔記者王捷／台南報導〕詐欺集團假援交真騙買點數的老梗伎倆，至今仍讓不少嫖客上當，警方透露，其實只要先詢問「約哪裡？」一招就可以讓假援交真詐欺的歹徒現形，因為應召站有其地域性，但是詐欺集團多是透過電話或網路隨機行騙，此時只要先問對方要約哪裡，詐欺集團答不出來，謊言即可戳破；警方另提醒只要是要求民眾買點數，十有八九也都是騙人。

台南市9月11日發生假援交真詐騙的案件，楊姓工人上網援交，自稱「雅瞳」的女子誆騙楊男，願以4000元援交，但不收現金，只收點數；楊男趕到超商買點數，卻因為買錯點數種類，遭到歹徒嗆聲「是來亂的喔」，還逼楊男重買，楊男氣得報案，但也免遭詐騙。

警方私下說，站在執法者立場，不能公開教民眾分辨什麼是「真假援交」，只要是援交就是違法，但警方也提醒，應召女會下海賺錢，一定是缺錢，不會缺點數，「只要是要求購買點數卡者，十有八九是詐欺！」

警方也說，應召業者都有地域性，但詐騙歹徒多是跨海或隔空隨機搭訕，因此詐騙集團的聊天起手式，都會追問「你住哪？」一旦得知民眾位置，才會搜尋附近的超商或可以購賣點數的店家，要男客買點數，因此只要先問「約哪裡？」歹徒就會不斷跳針反問「你住哪裡？」就可證明是詐騙。