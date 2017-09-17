有9個0啊～偷到50億鉅鈔 市價僅500元

2017-09-17

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警新興分局日前接獲民眾報案發生「2000億元」竊案，警方嚇壞趕往現場，這才發現原來是郵幣社40張每張面額「50億」的前南斯拉夫幣遭竊，市值折合新台幣約2萬元，調閱店內監視器查出吳姓男子及李姓女友涉案，警方循線逮人，追回遭竊的南斯拉夫幣與其他舊紙鈔。

郵幣社好心助車禍男 反被偷

警方調查，吳男（50歲、毒品前科）常去被害郵幣社找王姓老闆閒聊，2個月前吳男車禍無法工作，王好心多次拿1、200元讓他吃飯，吳男竟恩將仇報，趁王酒醉睡著時，偷走店內前南斯拉夫幣50億元紙鈔40張、民國65年10元舊鈔100張、民國38年5角舊鈔150張、女用手錶1只，損失折合新台幣約3萬多元。

警方接獲「2000億元」竊案，調閱監視器畫面鎖定吳男和50歲李姓女友涉案重大，循線前往苓雅區將吳男和李女逮捕；吳男坦承行竊，供稱10元、5角共200多張的民國舊鈔，已由李女持往其他郵幣社變賣1900元且花光。

吳男表示，偷到「50億」南斯拉夫紙鈔時，腦中頓時一片空白，一輩子都沒看過上億元，當時還一度幻想「50億元外幣不曉得能換到多少台幣？」

南斯拉夫已解體 鈔票做收藏

王姓老闆表示，已解體的南斯拉夫「50億」紙鈔，以當時流通時，換成美元後再折算台幣，也才只值100元，現因南斯拉夫已解體，錢幣無法使用，愛好古錢的收藏家，可能會以每張約500元代價收購。