檢改新制明年上路！ 再議案件 發回一次為限

2017-09-17

減少被告訟累痛苦

〔記者吳政峰、項程鎮／台北報導〕法務部陸續啟動檢察制度改革行動，為解決再議案被告陷入纏訟懸而未決的痛苦，以及經常發回造成司法資源浪費，法務部檢察官人事審議委員會決議，自明年元旦起實施「再議新制」，再議案件限發回一次，若再次聲請再議，高檢署認為一審偵查不完備，就應該自為偵查。

檢察界對新制多表肯定，基隆地檢署檢察長陳宏達表示，除可避免被告身心俱疲，遠離永無止境的偵訊，也可減少一、二審之間的衝突，減輕一審檢察官的負擔。台北地檢署檢察官林達表示，檢審會決議通過，意味檢察官制度改革能夠繼續向前走，且聽見基層期盼推動改革的聲音。

現行再議制度多採「發回一審」續查，一審檢察官續查後若仍為不起訴，告訴人可再度提出再議，由於法令未限制再議次數，案件來來回回，曠日廢時。

若認不妥 二審自行偵查完備

法務部政務次長陳明堂表示，曾聽過一案偵續達9次、耗時近5年，在未限制再議次數情況下，可能讓一、二審檢察官針鋒相對，一審認為二審覺得偵查不完備，為何不一次講清楚或自行偵辦，二審則認為一審明明偵查不完備，為何不續辦補正。

為避免上述窘境不斷發生，陳明堂說，因此限制再議只能發回一次，二審檢察官二次收到再議案，仍認為偵查不完備，不得二次發回，應親自偵查完備後，命令一審起訴。

外傳法務部擬將發回的偵續案交給主任檢察官偵辦，陳明堂對此表示，各界仍有不同意見，目前無定案。