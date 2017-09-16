占民地蓋派出所 45年沒付租不還地

2017-09-16

〔記者林嘉東／基隆報導〕71歲老翁吳增填，打算把45年前先父生前無償借給警方興蓋新北市柑腳派出所的土地討回來，與胞弟建立一座農園，並和90歲老母親一起住，沒想到瑞芳警分局以吳翁年歲大、無法耕作為由拒還，吳翁只好興訟；基隆地院判決警方拆屋還地，還要支付吳家兄弟從兩年前開始索討土地至還地的土地租金。

法院判警拆屋還地

瑞芳警分局雖敗訴，但指出「目前分局尚無拆除派出所還地與合署辦公的計畫」，表示收到判決書後，會跟律師研究是否上訴。

吳增填控訴，父親於61年間考量當地盜賊猖獗，無償提供497平方公尺（約150坪）土地，供瑞芳分局蓋屋成立柑腳派出所，45年來，派出所仍在原地運作。父親後來往生，如今他71歲，想和57歲弟弟索回這塊土地，打算退休後從目前雙溪住所搬回家鄉建屋農作，不僅兄弟合住，還要一起照料年逾9旬的老母親。

警須付出占地租金

吳翁說，瑞芳分局當時回應，柑腳派出所尚未不堪使用，且他年歲已大，收回土地無法耕作，拒絕還地。吳翁於是委託律師發聲明給警方終止借貸關係，要求警方從104年11月1日起支付租金，同時提起「要求返還」訴訟。

警還須支付訴訟費

基隆地院勘驗確認，吳父當初確是無償借地給警方，遺產繼承人是吳增填兄弟，兩兄弟既是土地所有人，只要向借用人告知原因與事實就可使用土地，至於怎麼用、能不能用，不關借用人的事，判瑞芳分局敗訴，除應還地，還要支付104年迄今的租金，依申報地價計算要支付6006元。

部分基層警員認為「欠債還錢、天經地義」，既然是向民眾借來的地，且已45年無償使用，不解分局為何拒不還地。

未來若吳氏兄弟勝訴確定，律師蔡家豪指出，吳家可繳納執行費，請求法院民事執行處執行拆除，還可請求警方負擔訴訟費用、執行費用及收回土地前的每年租金。