死前PO網：男友是長相老實的騙子

2017-09-16

〔記者王善嬿、丁偉杰／嘉義報導〕蔡女在臉書留下千字遺言，細數江男犯了「5大愛情罪狀」，控訴江男外表老實誠懇，實則是個愛情騙子。

蔡女寫下第一條罪狀，指江男離婚後瘋狂追求她，表示離婚是因前妻出軌，保證不會跟前妻糾纏不清，讓她交託芳心。第二條罪狀是江男承諾她，等前妻名下的房子（案發透天厝）賣掉後，與前妻一人分一半現金，要跟她結婚、創業，讓她深信不疑，搬入江男租處同居。

第三條罪狀指江男常在臉書上傳與她出遊照放閃，在朋友面前營造疼愛她的形象，但沒幾個月兩人吵架、意見不合，她不順江男的意，江便提出分手，刪光臉書上相關文章與照片，讓她以為是自己脾氣不好。

第四條罪狀指江男跟她在一起時有一個臉書帳號，之前與前妻在一起又用另一個，臉書帳號多到數不完。第五條罪狀指稱，江男稱無力負擔租金跟貸款，要把租屋處退租，要她搬走，她表達可負擔房租和水電費，但江堅持退租。她詢問：「你們（指江與前妻）復合了？」江回：「沒有復合，我搬回去跟她住，我跟妳還是情侶，還是一樣交往。」

盼別再有女生受騙

蔡女認為，江男與前妻沒有打算賣房子，還要一起搬回該棟透天厝，她深感付出的感情被騙，輕生前貼文公布江與其前妻照片、透天厝住址，留下遺言「不希望再有女生被騙了」。