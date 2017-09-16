一張無字罰單 害他多吞1500元

2017-09-16

國道行車違規被開罰

〔記者林嘉東／綜合報導〕魏姓車主今年5月在國道一號被警攔下，表示他行車違規要開單告發，魏拒絕簽字，但收下罰單，一週後準備繳罰款時，發現拿到的竟是「無字天書」罰單，罰單上填字欄位都沒有字，只有單位圓戳章、員警及主官職名章；魏男說，因為不知如何繳錢，就未繳，沒想到罰單一直存在，害他後來除了罰額3000元，再被加罰滯納金1500元。

繳單發現是無字天書

魏男5月11日駕車行經國道一號五楊高架附近，被國道公路警察局第一公路警察大隊五楊分隊警員郭俊廷、范恩嘉攔下。魏指出，兩警表示他的前輪壓到槽化線，他拒絕簽字，警方開好罰單後交給他，他當時急著見客戶，未詳看就收下，將罰單對摺塞進包包，一週後拿著罰單要去超商繳，才發現收到一張空白罰單。

不知如何繳錢就沒理

魏男說，店員看到空白單，也不知道要收多少錢，他就近前往頭份警分局詢問該怎麼繳，警員見罰單上沒有字，也沒有行為人、違規地點與事實，跟他說不用繳，但有提醒他找監理站詢問如何處理。

辦國際駕照罰滯納金

魏表示，他不以為意未再處理，直到本月13日到苗栗監理站辦國際駕照時，站方告知有一張罰單未清，罰單內容是任意變換車道罰款3000 元，外加滯納金1500元，共需繳納4500元。他否認動手腳，強調要繳款打開罰單時就是空白的，目前已提出申訴，請求撤銷這張烏龍罰單。

據了解，警方的紅單是三聯單，第一張（通知聯）交給車主，第二張（移送聯）給監理站，第三張（存根聯）留在舉發單位存查。