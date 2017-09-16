泰變性人賣淫 比女妖嬌

2017-09-16

〔記者劉慶侯／台北報導〕泰國變性人以觀光名義來台賣春，其中花名「米蘭」的變性人，一身都是名牌，容貌身材比女人還嬌媚，「他」還和恩客合拍性愛影片留念，來台月餘接客達上百人，日前「米蘭」等4名泰國賣淫女被查獲，嫖客得知嫖到人妖無不傻眼，直呼怎麼可能。

「嫖到人妖」 嫖客傻眼

「小紅帽」應召站涉嫌引入泰國賣春女，賣春女在西門町商業區的旅館流竄，要求男客先透過網路論壇，再與應召站窗口聯繫並挑選應召女，隨後到指定旅館，以每次3600至4000元性交易。

警方蒐證完成，日前在台北市漢口街某賓館搜索，巧遇應召站陳姓員工送便當給應召女，並收取性交易所得，警方控制全場，在房間內查獲4名泰國應召女子、3名嫖客。

「米蘭」嬌媚愛自拍 全身名牌

警方表示，逮獲的4名泰國妹中，有2名為變性人，因外表及身材經過整形雕塑，其中花名「米蘭」的變性人，無論容貌或身材都比女人嬌媚，來台月餘就接客達上百人，許多還是回頭客。警方說，「米蘭」身背LONGCHAMP名牌包，還提著RIMOWA行李箱，全身都是名牌，「他」還會挑恩客合拍性愛影片自娛和紀念，令警方傻眼。

警方查扣應召站員工手機、潤滑液、保險套及贓款2萬9500元。陳姓員工與應召女等5人，分別依妨害風化罪及社維法等罪嫌移送台北地檢署偵辦後，送往移民署收容。