Google街景圖裡的淑女車 助警破案

2017-09-16

巧！找監視器竟有意外收穫

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市林女遺失裝有1萬8000元公款的皮包，警方發現皮包被騎紫色淑女腳踏車的男子撿走，不過監視器只錄到男子進入窄巷，警員透過Google街景圖，想了解巷內是否有監視器，卻一眼就看到同款的淑女車停在民宅前，鎖定設籍該處的楊姓鐵工涉案，前往逮人，將錢全數追回。

某戶民宅前單車 即是嫌犯車

楊男供稱，當天瞥見皮包掉在人行道，眼見四下無人，心生貪念撿走，回家後心情七上八下，不敢花裡面的錢，訊後將楊男依侵占遺失物罪嫌送辦。

警方調查，在貿易公司任職的41歲林姓女會計，12日深夜10時搭火車到南樹林站下車步行回家，到家驚覺皮包遺失，急得報警協尋；警方過濾監視器，發現林女的皮包掉落火車站外人行道，有名男子騎紫色車身、掛車籃、前後白色雨擋的淑女車，經過撿走皮包，騎車竄入樹林區味王街46巷內不知去向。

承辦的樹林分局王姓警員打開Google街景圖網頁，想查看附近巷內有沒有監視器，卻驚見2年1個月前所拍攝的街景圖，一戶民宅前竟出現一輛腳踏車，與嫌犯所騎的一模一樣，警方查出設籍該屋的楊男有竊盜前科，懷疑他涉案。

「不用自掏腰包賠公司」 員工開心

警方到楊男住處，他剛好騎淑女車回家，楊男見警察上門神色緊張，警方問他「最近有撿到東西？」他臉色鐵青點頭稱「我放在家裡」，隨即帶警方到家中拿出皮包及1萬8000元現金。林女再三感謝警方，還好找回來，不然就要自掏腰包賠公司了。