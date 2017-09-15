「關公乾女兒」詐百萬 正牌關公拆謊

2017-09-15

掰付每小時2千元諮詢費 髮廊可月入30萬

〔記者謝君臨、劉慶侯／台北報導〕在醫院擔任志工的50多歲婦人彭琪鈞，兩年前向張姓女美髮師自稱是「關公的乾女兒」，號稱在她的指引下，髮廊可月入逾30萬元，張女信以為真，不僅依言改名為「張淳安」，還付出每小時2千元的指引諮詢費，前後遭騙近百萬元，直到父母察覺異狀，帶張女到行天宮向正牌關聖帝君擲筊，關聖帝君直指彭婦說謊，張女恍然大悟並提告，同時改回本名，台北地檢署依詐欺罪起訴彭婦。

父母帶張女去行天宮擲筊

檢方調查，被騙的張姓美髮師年約30多歲，104年初透過擔任護理師的胞姊介紹認識彭婦，彭婦自稱可通靈，是「關公的乾女兒」，宣稱只要張女每天打電話或面談，向她回報生活大小事，關公就能保佑張女月入逾30萬元，電話諮詢費每小時收取1000元，當面諮詢則為每小時2000元。

彭婦曾向張女誆稱「看到妳死去的祖母」，讓涉世未深且剛開髮廊創業的張女，對彭婦的「通靈」能力深信不疑，同年4月到12月間，幾乎每天向彭婦回報工作狀況，甚至拍下當天穿著打扮傳給彭婦，由彭婦「指點」最合適的衣著顏色與造型。

每天出門都須拍照請示

彭婦還要求張女燒香拜拜、唸咒語、抄佛經及虔誠向關公許願，並宣稱，若她做壞事或未按時回報工作狀況，就會遭關公懲罰。

張女先後砸下約94萬元諮詢費，但髮廊每月營收仍不到10萬元，加上彭婦多次以「關公爺爺」身分插手她與父母、男友之間的相處，張女向父母訴苦。

父母認為女兒遇上「神棍」，但張女不相信，父母帶她到行天宮找正牌的關聖帝君擲筊，關公直指張女受騙上當，她才恍然大悟，報警控告彭婦詐欺、恐嚇取財，並改回父母賜予的本名；但同樣砸下百萬元給彭婦的胞姊，至今仍不願相信受騙。

彭婦被依詐欺罪起訴

彭婦出庭時承認替人諮詢，但強調收的錢都是改名、算命費用，且未自稱是「關公的乾女兒」，也未行騙；檢方勘驗雙方LINE對話紀錄，發現彭婦確實不斷以「關公爺爺」名義「指點」張女，將彭婦依詐欺罪嫌起訴，恐嚇取財部分罪證不足。