救少女 4勇漢低調不居功

2017-09-15

〔記者陳建志／台中報導〕男子黃聖峰求復合不成，由愛生恨，持刀追殺吳姓前女友，案發清晨5點多天方微亮，往來人車稀少，所幸吳女命大，統聯客運何姓、曾姓、蔡姓、劉姓4名司機聽到呼救聲，不懼黃男手上持刀，見義勇為出聲嚇阻救人；何姓司機見黃男準備騎車逃跑，衝前大腳踹倒黃男機車，曾姓司機奮勇撲前與黃男扭打，蔡姓司機忙著替吳女止血，劉姓司機則是騎車追趕逃逸的黃男，4人聯手救了吳女一命。

統聯客運公車部主任林元凱昨表示，案發地點對面是公司太平休息站和停車場，昨清晨5點，何姓等4名早班司機到場，聽到外面傳來女生尖叫及呼救聲，何姓、曾姓司機先衝出去，發現黃男持刀砍人，兩人大聲質問：「你在做什麼？」

黃男發現事跡敗露，持刀衝回機車，打算騎車逃逸，何某當機立斷舉腳把機車踹倒，黃男摔倒在地；曾姓司機則是勇敢撲前與黃男扭打，黃男掙脫後，棄車逃進一旁新福路87巷。

吳女全身是血倒在地上，4人趕緊叫救護車，蔡、何兩人替吳女壓住傷口止血，再協助消防人員將吳女送上救護車急救。附近民眾表示，若非統聯客運4位司機見義勇為救人，吳女恐怕凶多吉少，對於4名司機英勇行為給予高度肯定；4人低調不願曝光，僅透過公司表示「這是每個人應該做的」，統聯將給予表揚、獎勵。