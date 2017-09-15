情變當街追殺小女友 4司機救人 嚇跑惡漢

2017-09-15

〔記者陳建志、蔡淑媛、楊政郡／台中報導〕黃姓男子要求17歲吳姓小女友復合遭拒，懷疑吳女在視訊中嘲笑他，昨清晨5點多趁吳女騎車上班時，持西瓜刀追殺，吳女手腳、肩、背等處共中6刀，所幸統聯客運4名司機見義勇為制止並救人；黃男持刀逃逸，途中遇警方路檢點自首，吳女送醫後無生命危險，但傷及坐骨神經需緊急手術縫合，黃男警詢後依殺人未遂送辦。

凶嫌持刀落跑 見警自首

警方調查，21歲黃男從事抓漏工作，與在高中進修部就讀、白天到游泳池上班的吳女交往1年多，家人要求吳女以功課為重，反對兩人交往，吳女半個月前提出分手，黃男持續糾纏盼挽回，前晚酒後以手機與吳女視訊，希望吳女回心轉意遭拒，黃男情緒失控以頭撞牆，吳女透過視訊勸阻，但黃男誤認吳女嘲笑他。

黃男由愛生恨，鎖定吳女每天清晨5點多出門上班，昨凌晨4時許即持西瓜刀在吳女住處外埋伏，見吳女出門並尾隨騎了500公尺，踹倒吳女機車後持刀猛砍，吳女大喊「救命」拔腿逃命，所幸對面上早班的統聯客運何姓司機等4人聞聲嚇阻，還奮勇將準備騎車逃逸的黃男機車踹倒。黃男徒步從旁邊巷子逃逸，途中遇到新平派出所路檢點，黃男自知難逃法網、持刀自首，詢後被依殺人未遂移送法辦。

可憐吳女身中6刀

吳女被送往中國附醫急救，肩膀、手臂、背部和大、小腿共有6處刀傷，其中左大腿傷口達26公分、深度3至4公分，傷及臀部的坐骨神經，送手術房完成縫合，生命徵象穩定。

新平派出所所長廖文雄呼籲，情侶分手時不要用言語刺激對方，若分手後持續糾纏，相約談判時，最好有親友陪同，不要單獨和對方見面；若對方有暴力傾向，必要時可報警請求協助。