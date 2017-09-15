菜鳥警想獨吞嘉獎 偽造筆錄「幹掉」同事

2017-09-15

〔記者陳慰慈、徐聖倫／新北報導〕新北市中和警分局警員吳松龍，去年在南勢角派出所服務時，與同事鄭宸鉉共同偵辦毒品案，吳報獎時沒蓋鄭的職章，盜蓋另名不相干且已調走的同事職章，並聲明該同事放棄敘獎，藉此獨吞2支辦案嘉獎，鄭不滿嘉獎被搶，偷拍筆錄交由女友向警政署長信箱檢舉，新北地檢署將吳依公文書登載不實罪起訴，鄭坦承洩密獲緩起訴。

同事拍筆錄託女友檢舉

起訴書指出，22歲吳員與李姓巡佐去年11月25日深夜，在轄區巡邏逮獲施用毒品的江姓男子，江被帶回派出所後由24歲鄭員問案，吳員製作筆錄，吳員事後影印4、5份筆錄，其中要移送給檢察官的筆錄蓋上自己與鄭員的印章，要用來呈報敘獎的筆錄則沒蓋鄭員印章，偷偷改蓋未承辦該案且已調走的另名同事職章，並指該同事放棄敘獎，藉此獨吞該案2支嘉獎。

鄭員今年3月發現嘉獎遭吞，到分局檔案室調閱相關卷證資料及調查筆錄，用手機翻拍後傳給女友，再請女友向警政署長電子信箱檢舉，分局發現筆錄外流，立案調查發現吳、鄭兩警各自搞鬼，分別將兩人移送法辦。

兩警都被移送法辦

檢方開庭時，吳員辯稱是「不小心蓋錯章」，仍遭起訴；鄭員當庭認罪並書立悔過書，獲緩起訴處分，另得接受3小時法治教育。中和警分局表示，吳、鄭現已分別調往中和所、積穗所任職。