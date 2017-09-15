3年前潑漆名嘴 這回冒名慈濟運毒

2017-09-15

〔記者姚介修、黃建華、黃旭磊／桃園報導〕3年前對名嘴許聖梅潑漆的竹聯幫份子巫思緯，涉冒用「慈濟功德會」名義，將大麻藏在印有慈濟徽章的圍巾內，再以包裹從美國佯裝寄給台灣的「王師兄」、「李師兄」，通關時X光顯示異常，航警局與海關開箱查獲6公斤多大麻毒品，趕往花蓮將巫嫌逮捕。

以為寫寄師兄就躲得過

航警局與海關本月12日在華儲快遞貨物進口專區，以X光機檢查發現2件由美國舊金山申報進口的「環保毯及圍巾」貨物異常，開箱發現兩大箱紙箱裡面各有3小箱，每小箱的底部塞滿毛毯與圍巾，中間夾藏重量約1千公克大麻磚，6小箱毒品總重6225公克。

藏毒的毛毯、圍巾除刻意印上慈濟徽章，上面還放幾本「Tzu Chi」慈濟國外英文版雜誌掩蓋，小紙箱外故意寫上「王師兄」、「李師兄」字樣，做為掩飾。

警方調查，巫嫌曾在花蓮監獄服刑，出獄後常到監獄旁的自助餐廳買菜送坐監友人，因而認識餐廳老闆夫婦，多次交代不知情的老闆夫婦代收貨；警方趁巫嫌出面取貨時逮人。

巫嫌當初不滿許聖梅上電視批評竹聯幫大哥田震宇是「小咖」，2014年8月13日對許女潑漆。

另外，保三總隊刑警大隊和刑事局電信偵查大隊、高雄市刑大也聯手偵破製造大麻毒品案，前天在苓雅區一家雪茄館樓上查獲大麻溫室，查扣大麻成株61株、大麻花、大麻成品各一罐等，將涉案林姓、姜姓2嫌依違反毒品危害防制條例送辦。