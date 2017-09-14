前車有開燈 阿羅哈司機疑恍神釀6死

2017-09-14

〔記者鮑建信、黃旭磊、鄭瑋奇／綜合報導〕國道6死11傷事故，肇事的阿羅哈客運司機吳恊松曾說，為閃避前方有輛沒開後車燈的小客車才失控；橋頭地檢署昨二度傳喚吳及公布行車紀錄器，確認小客車當時有亮後車燈，反而是高速前進的阿羅哈未保持安全距離，加上吳男當時疑分神或恍神，等逼近前車時才突然驚醒，緊急左轉釀禍，認定吳有過失。

客運未保持安全距離

由於最新調查情況與吳先前的說法不符，承辦檢察官問他，吳回應「我當時覺得是這麼認為」，並對紀錄器行車內容表示「沒有意見」，形同間接默認先前「說謊」，訊後被請回。檢方已把行車紀錄盤送鑑定，有無超速要等鑑定報告。

肇事的阿羅哈客運車是在11日深夜行經國道一號北上岡山段時衝撞護欄，檢方調查後諭令吳男20萬元交保，後來勘驗行車紀錄器發現，當時阿羅哈前方的自小客車，行車速度和行駛路線均正常，沒有超車、逼車或緊急煞車等情形，且有亮後車燈，認為吳的供詞不符，昨再度傳喚。

追查是否超速釀災難

檢方當庭播放行車紀錄器顯示，阿羅哈是在11日晚間11點37分02秒從匝道進入國道，38分07秒於北上348公里附近遇到前方自小客，2秒內緊急切到左方超車道閃躲，38分11秒直接擦撞左側護欄。

檢指前車和事故無關

主任檢察官徐弘儒說，畫面證明前車與本案關係度不高，當時吳男沒有在車內滑手機，至於是否恍神或從事其他行為致未保持安全距離，以及前車警示（防碰撞）警報器有無響起，因車內紀錄器涉及案件核心，暫時不公開。

對於事故路段未有路燈，交通部高速公路局技術組長呂文玉表示，國道路燈以不普設為原則，僅在車流交織頻繁且易肇事的交流道，還有隧道、橋涵下等處設置，以避免大量路燈光害對沿線生態及動植物產生影響，故原則以車輛本身車燈來作照明，配合全線設置路面反光標記、標鈕及相關交工設施導引行車方向。