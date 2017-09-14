老闆打死合夥人 滅跡送醫掰墜樓

2017-09-14

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市平鎮區某鷹架工程行37歲老闆曾嘉明，前天下午與40歲王姓合夥人發生口角，涉嫌持鐵棍猛擊王男頭部倒地，發現王男沒有氣息，緊急開車把人送醫仍告不治，卻將工程行內血跡擦拭乾淨後，報警聲稱王男在楊梅區益新三街所承包的工地意外墜樓，警方發現「墜樓沒跡象、工程行有血跡」，一下就拆穿曾男謊言，訊後以殺人及湮滅證據罪移送桃園地檢署偵辦，檢方複訊後昨晚向法院聲請羈押。

工程行內有血跡 警拆穿謊言

楊梅警分局員警詢問時，發現曾男異常緊張，且說詞前後不一、漏洞百出，員警前往曾男指稱發生意外的透天厝工地查訪，且調閱監視影像，發現並無人員墜樓的跡象；員警轉往兩人合夥的工程行查看，果然在放鷹架的庫房地上找到可疑血跡，昨天凌晨曾男見無法狡辯，坦承黃男是被他打死的，員警也查扣到行凶鐵棍，訊後以殺人及湮滅證據罪移送桃園地檢署偵辦；檢方今天下午將解剖複驗，釐清王男死因。

警方昨天調閱工程行的監視影像，見曾男把休旅車開進放鷹架的庫房內再把王男抬上車送醫，王男的車子就停在工程行外，當休旅車離開後4分鐘，一個放在鷹架上的橘色塑膠桶突然無故掉下來，似乎是死者冥冥中想提醒什麼，在農曆7月增添一段插曲。

警方說，曾男報案謊稱是工安意外，但在發生工安意外後未立即報警、自行送醫，其休旅車後座沾滿王男血跡，但稱墜樓的工地卻找不到任何血跡，且員警初步勘驗王男的頭部被打爆，身上沒有墜樓傷勢，甚至王男的座車就停在工程行外，人根本沒到楊梅工地，讓員警得以迅速破案。