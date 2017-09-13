新北警局皮鞋標案 總統鞋師傅涉賄

2017-09-13

〔記者陳慰慈、錢利忠、吳仁捷／綜合報導〕已退休的新北市警局前督察室警務正黃金麟與前後勤科警務正張炯德，任職期間涉嫌透過白手套，將皮鞋等採購案的底價及標案評選委員名單，洩漏給有「總統鞋師傅」封號的製鞋商宋立文等人，並從中各收取40萬元回扣，檢調昨約談黃、張等5人到案，全案朝貪污、違反政府採購法等方向偵辦。

宋立文透過中間人得標

檢調調查，宋立文為搶下98到100年、每年700多萬元的皮鞋採購案及55萬元的LED手電筒標案，以取得授信向銀行貸款，竟利用旗下鈞雅皮鞋、盈源、篤盛實業有限公司圍標，再透過與警界關係良好的商人陳春溢行賄採購案承辦人黃、張，藉此換取底標價與評選委員名單等情報。

據悉，黃、張每雙皮鞋收取15到20元，陳則每雙皮鞋收取50元，加上LED手電筒每支10到20元，3人初估各收取40萬元不等回扣。因新北市警局採購案的評選委員不乏警界高官，檢調不排除案情向上延燒，全案正擴大偵辦中。

2官員收回扣 擴大偵辦

據了解，宋立文曾擔任前總統蔣經國司機，將父親做的鞋推薦給蔣穿後受到好評，先後幫蔣經國、李登輝、陳水扁、馬英九等4位總統製作專屬皮鞋，被外界封為「總統鞋師傅」。他在內政部役政署101年度皮帶採購案中，涉嫌違約交付中國製皮帶，7月間與兒子一同被檢調約談到案，訊後被依詐欺罪聲押獲准；過程中檢調查出宋還涉入本案，昨展開搜索、約談。

新北市警局表示，此為6年前的採購案，相關人員都已退休，但將配合檢方調查。