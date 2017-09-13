拿偷拍片脅迫再一炮 富少李威德收押

2017-09-13

〔記者周敏鴻、魏瑾筠／桃園報導〕猶如「李宗瑞翻版」的富少李威德涉嫌偷拍與10多名女子的性愛過程，上月被警方意外查獲，電腦內赫見300GB的性愛影像，他供稱是網路下載或記錄愛犬而不小心拍到的，但桃園檢警傳喚多名被害女子，受害人哭訴李用偷拍影片脅迫再來一炮、「不解我的渴，就讓大家看到妳沒穿衣服的樣子！」警方前天將李威德拘提到案，訊後以涉嫌妨害秘密、散布猥褻影像及恐嚇等罪嫌且有反覆實施之虞，向桃園地院聲請羈押獲准。

檢警指出，24歲李威德自稱「蘆竹王陽明」，檢警11日前往其租屋處拘提時，他一度拿鐵樂士噴漆反抗，甚至還在網路上直播拒捕過程，經員警以辣椒水反擊、破門拘捕到案。李到案仍否認偷拍，堅稱他養了鬥牛犬、友人也會託他照顧獒犬，才會架鏡頭記錄狗兒的日常點滴。

但檢警發現影片中根本沒有寵物入鏡，且鏡頭正對床頭，認為他根本在狡辯，經過濾影像發現至少15名女子被偷拍性愛過程，受害人年齡約為16歲到24歲間，還包括一名逃家少女。

被害人赫見逃家少女

李威德首度被捕卻獲交保後，檢警緊急找到10多名受害女子，其中4人出面說不知遭到偷拍。另名受害女子更泣訴於去年7月到今年7月間，李多次以LINE傳送訊息恐嚇她稱「影片快壓縮好了，如果妳不解我的渴，就讓大家看到妳沒穿衣服的樣子！」「信不信我可以毀妳名節」等，讓她非常害怕，但她沒再被李威德逞獸慾。

檢方並說，李威德因毆打前女友，對方聲請保護令後又加以騷擾，另涉違反保護令，加上他無故竊錄他人非公開活動、散布猥褻影像、恐嚇危害安全等罪嫌，且有滅證、串證及反覆實施之虞，經向桃園地院聲請羈押禁見獲准。