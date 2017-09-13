明星魚種 跌至每斤150元低點

2017-09-13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕曾是國內養殖業明星魚種的龍膽石斑，體型可重達50斤，價格一度飆到每斤300元，但近年來價格卻逐漸下滑，目前約每斤150元歷史低點。

國內養殖漁業以高屏沿海低窪地區為主，其中因龍膽石斑體型可近乎無限制長大，且肉質Q彈又富含膠質，被視為明星物種，但因繁殖技術一度難突破，也成物以稀為貴的高級養殖食用魚，枋寮鄉新龍村的養殖戶開發出龍膽石斑繁殖技術，新龍村就有「龍膽石斑故鄉」美稱。不過，隨著技術外流，加上龍膽與虎斑混種的龍虎斑肉質不輸龍膽，台灣漁產難以再外銷中國，近來價格下跌，與當年的盛況差很多。

「龍膽石斑是越大尾價格更好的魚種」，養殖戶說，現在大環境不好，普通石斑大小超過2斤就乏人問津，但龍膽卻是至少10斤尺寸才有出貨價值，且「越大越值錢」，目前銷售主力大多為20到30斤尺寸，每斤150元，價格雖不如以往，且養到10斤後的增肉速度暴增，還算可小賺。

該養殖戶說，一般而言，養到20至30斤可出貨的成魚約要3年時間，若養500尾龍膽石斑，每年的生鮮魚飼料金額就要價80到90萬餘元；龍膽石斑在10斤以下的育成率較低，若能養到10斤育成率就會好轉，出貨即可損益兩平，隨著尺寸越大，利潤也會越高，「合夥養龍膽卻因賠錢而殺人，實在令人不解」。