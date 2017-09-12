逃家鸚鵡餓壞 警助「皮皮」回家團圓

2017-09-12

〔記者許國楨／台中報導〕聰明的小鸚鵡「皮皮」鳥如其名，平常就頑皮愛玩，日前自己開了鳥籠的門飛出去玩耍，結果卻是獨自在外流浪了3天，最後因為肚子餓，飛到民眾肩膀上討食物，所幸民眾主動送到台中市第二分局永興派出所認領，警方透過腳環聯絡飼主蔡姓義交，「鳥歸原主」喜劇收場。

前天下午3點多，一名民眾走進永興派出所，指著肩膀上的小鸚鵡對值班員警說：「可以請你們協助處理嗎？牠停在我的肩膀上不肯離開」。

警員曾志忠瞪大眼睛看著卡哇伊的彩色小鸚鵡，毫不怕生的在民眾肩上左右跳動，狀極可愛，不少返所的員警都好奇地想與牠對話，小鸚鵡「人人好」，活潑、親人，來者不拒，讓所內原本嚴肅的氣氛瞬間活絡起來。

曾員平時即對小動物十分喜愛，研判小鸚鵡應該是有人飼養，詳加檢視後發現鸚鵡腳上有金屬環，上面果然刻有名字及飼主電話。

曾員致電聯繫發現，原來小鸚鵡「皮皮」的飼主也是與警方一同維護交通的蔡姓義交，曾員笑著說，果然是警民一家親，小鸚鵡才會不認生的與員警親熱互動。

蔡姓義交接獲電話20分鐘後，火速趕到派出所認領，他表示皮皮平常就很頑皮，這次竟然自己開門飛出去玩耍，還在外流浪了3天，讓他難過好久，以為再也見不到皮皮了，可能皮皮長久經人飼養，缺乏野外求生的能力，因為肚子太餓，才會天真的飛到民眾肩膀上討食物，還好拾獲民眾送到派出所。