藝人之子易寶宏 夜店殺警願賠30萬

2017-09-12

〔記者溫于德／台北報導〕北市信義分局偵查佐薛貞國3年前在夜店遭圍毆致死，繼先前56名被告與家屬以4051萬元達成和解後，先前未與家屬和解的藝人易淑寬的兒子易寶宏，昨也首度透過訴訟代理人表示願賠償30萬元，因仍有不少被告尚未與家屬達成共識，法官庭後諭知全案等候核辦，並將持續安排調解。

警家屬對所有被告求償5129萬元

據悉，薛家初步對所有被告求償5129萬3528元，但薛妻黃嘉鳳的律師說，確切金額尚待計算，不排除加計。其中主嫌曾威豪去年已賠付500萬元，當天帶頭糾眾的「總司令」蕭叡鴻也已賠償200萬，曾的女友劉芯彤部分，因薛妻不希望公開數字無從得知；至於當天協助糾眾的「四大司令」周譽騰、許淳凱、萬少丞及郭士均，也分別已認賠100萬、150萬、150萬及120萬元。

母說話得罪薛家人 易願代道歉

藝人易淑寬之子易寶宏等19名被告，尚未與家屬達成和解，但易寶宏昨透過代理人改口「願一次性支付30萬」，並表示若易淑寬在偵辦期間曾說話得罪薛家人，願意代為道歉，但薛妻未直接回應；另有兩位被告律師表示，若薛妻願以30萬和解，將安排被告當面致歉，但薛妻直指對方在刑事庭討論和解時態度不佳，無法接受，選擇尊重法官意見。

昨另有周姓被告的母親同意賠償，但要求分期，另有一少年在父親陪同下同意賠償，細節待雙方協商，而原本答應賠償15萬的謝姓被告，因薛家人要求25萬而作罷，靜待法院判決結果。

法官昨也對薛妻分析，被告在案件中的角色，是區分價格（指和解金額）的重要標準，希望她能個別考慮被告的求償金額，薛妻聞言落淚，但未多做回應。