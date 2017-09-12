大雨視線差撞死老翁 女護理師判刑4月

2017-09-12

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆陳姓女護理師駕返回宿舍，滂沱大雨影響視線，加上對向汽車大燈讓她幾乎看不到眼前狀況，行經基金一路撞上9旬郭姓老翁，老翁傷重不治。警方依過失致死罪將她送辦。基隆地方法院判陳女4月徒刑，得易科罰金12萬元，考量她無前科紀錄且與被害者家屬達成和解，緩刑2年。

檢警調查，去年3月23日晚間，29歲陳姓女護理師與友人聚餐後，獨自駕車返回醫院宿舍，因雨勢大加上對向車燈太亮，陳女看不清車前狀況，看見郭姓老翁時，已來不及直接撞上。陳女立刻撥打119救人，並請警方到場處理，救護人員到場後，將老翁送醫救治。

醫護人員檢視老翁傷勢，發現他有創傷性硬腦膜下出血、骨盆骨折等傷勢，最後因多重器官衰竭，搶救無效身亡。

陳女向警方表示，雨勢很大不敢開太快，經過案發地點時，對向一輛汽車大燈照著自己，幾乎看不到眼前狀況，等看到老翁時就直接撞上，擋風玻璃也全部碎裂。

警方調閱行車紀錄器，發現她的說詞屬實，畫面顯示，對向車燈直接照射陳女，駕駛完全沒有辦法看見前方，等視線恢復時，穿著暗色系衣物、撐著深藍色雨傘的郭翁，突然在車前出現，駕駛確實難以閃避。

基隆市警交通隊交安組長李文雄表示，雨天易受雨勢及對向車燈影響視線，務必減速慢行，長者在晨、夜外出時，應穿著亮色系衣物，如果下雨最好持亮色系雨傘，並配戴反光配件，以免發生危險。