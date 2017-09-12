偷關公香油錢 賊不敢發誓怕天譴

2017-09-12

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕40歲劉男穿黑色衣服潛入桃園市的關帝廟，涉嫌偷走關聖帝君的1萬多元香油錢，得手後把贓款藏在廟後花圃，回家換穿黃衣返回取贓時，發現巷子內已有警察在採證，拔腿逃逸，景福派出所副所長林榮貴一眼認出竊嫌是他曾抓過的劉男，案發16小時後將他查獲。

警方調查，有多項前科的劉男居無定所，9日晚間9點40分涉嫌破壞關帝廟後方的窗戶潛入，持利剪破壞功德箱，6分鐘內偷走1萬多元香油錢，隨後將香油錢藏在廟旁花圃中，返家更衣後再返回取贓。

先藏花圃 更衣再返回取贓

好巧不巧，關帝廟副主任委員徐培元的堂姪剛好返家，行經廟後瞥見窗戶遭打開，懷疑宵小入侵，趕緊通知徐培元報案，清查發現香油錢遭竊。當警方忙著採證，劉男正巧返回取贓，走進巷內一看到警察隨即轉身逃跑，警方直覺「有鬼」，調出監視畫面認出就是劉男，贓款也在花圃找到。

警方10日下午查獲劉男，他矢口否認犯行，當員警詢問「你敢不敢到關聖帝君面前發誓」，劉男才坦承偷錢，表示因肚子餓、沒錢吃飯，才「斗膽」偷神明的錢，很怕會受到天譴，警方訊後依竊盜罪嫌將他函送桃園地檢署偵辦。

徐培元表示，關帝廟供奉的關聖帝君主神已有170多年歷史，廟後正在進行整修，不排除竊嫌曾勘查現場，早計畫要行竊香油錢。