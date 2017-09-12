鬧出人命 「大腳車」竟是無照營業

2017-09-12

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東滿州鄉尖峰168關道大腳車園區前天的翻車意外，造成2歲陳姓女童不治；屏東縣政府昨調查發現，滿州鄉168關道所有權人為鄉公所，但並非「公共造產」項目，將釐清責任歸屬。此外，發生意外的牛仔企業社，103年10月9日就辦理「歇業」登記至今，也就是說，案發時並沒有營利事業登記證，屬無照營業，是否涉及違法營業或偽造文書，縣府將與滿州鄉公所查明。

恐涉違法營業或偽造文書

滿州鄉公所秘書張成森及滿州鄉代會主席莊期文表示，將協助家屬申請場地公共意外保險500萬元；至於場地合法性問題，鄉公所坦言是「模糊地帶」，早年為了地方居民生計而設，近年納入發照、檢核，確實仍有管理不足之處，會檢討水土保持、乘客年齡、安全規定等條文。

場地合法性 公所︰「模糊地帶」

根據事發前影片顯示，9月10日上午11時前往尖峰168關道的大腳車隊共10輛，陳家4口搭乘的大腳車排在第3輛。陳家4口遵守規定坐在後座，2歲小女兒橫躺、由爸爸懷抱，大女兒及媽媽坐在一旁，影像中看到小女兒雙腳掛在爸爸身旁，似乎正躺著休息，當時天氣晴朗，難以相信車輛竟為了閃躲水坑而翻覆。

張成森昨早進入案發場地會勘發現，大腳車翻覆時，明顯偏離車輛慣行的「車道痕」。當天已有另一團10輛大腳車走完全程，前兩天有90輛大腳車進場體驗，上週也曾動用大型機具整理場地，公所人員對於車輛為何翻覆感到不解，盼檢警儘快釐清，而肇事的張姓駕駛遭檢方諭令3萬元交保。