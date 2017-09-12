逆撞客運 無照姊載妹洗腎雙亡

2017-09-12

〔記者陳賢義、花孟璟／綜合報導〕花蓮玉里鎮一對相依為命的朱姓姊妹，昨上午由54歲的姊姊開廂型車，載送肢體殘障的53歲妹妹到台東關山鎮洗腎，車子行經台9線關山鎮德高路段時，無照開車的朱婦失控衝到對向車道，與鼎東客運車對撞，朱姓姊妹傷重不治，余姓客運司機連同乘客有7人輕傷，兩車駕駛均未酒駕，警方依業務過失致死將余男移送，肇事原因待釐清。

警方調查，朱婦駕駛的廂型車車齡近20年，登記在林姓男子名下，廂型車由池上開往台東市區，昨上午11時42分行經台9線328.9公里德高路段，不明原因闖入對向車道，迎面衝撞鼎東客運車，廂型車車頭整個撞進客運車頭內，余姓客運司機閃躲不及，頂著廂型車往前推行近20公尺才停止。廂型車懸空險墜落路旁農田，朱姓姊妹傷重受困車內，消防救護人員將朱姓姊妹急送關山慈濟醫院，仍因傷重不治。

警方表示，經抽血檢驗朱婦沒有酒駕，但朱婦無照開車上路；此外，是否疲勞駕駛，或車齡老舊、零件失修造成車禍，仍待釐清。

余姓客運司機指稱，廂型車突然逆向而來，根本來不及反應就撞上了，車上6名乘客也飽受驚嚇。客運公司表示，會全力善後，該負的責任絕不會逃避。

朱姓姊妹住在玉里鎮巴島力安（高寮）部落，頭目林金生難過地說，姊妹的母親是他的乾媽，姊姊已離婚、妹妹未婚，妹妹需長期洗腎，都是由姊姊開車載她到台東關山洗腎。

妹長期洗腎 都由姊載

玉里鎮公所主任秘書黃羨喜說，兩姊妹相依為命，妹妹是多重身心障礙者，為低收入戶，今將前往關懷發放原住民急難救助金，並協助喪葬事宜。