拿266萬廟產搞失蹤 瞞夫借給小鮮肉

2017-09-12

爐主憂妻不測報案

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣恆春某萬應公廟爐主張男，與新爐主及信徒約定9月8日辦理286萬3000元的香油錢等廟產交接，未料交接當天，負責保管錢的張妻楊女竟「攜款失蹤」，張男擔心妻子遭遇不測報案；警方查出，原來楊女挪用廟產，將其中26萬元借給27歲的帥氣陳男，眼看爐主要交接，卻討不回這筆錢，楊女不知該怎麼辦，乾脆將240萬元廟產藏在家裡，警方依業務侵占罪送辦。

依業務侵占罪送辦

位於恆春的萬應公廟規定，信徒可向廟方借香油錢，額度每人約數萬元，以一年為限，隔年新爐主交接前要將借款還清，並由爐主收齊款項交給新爐主。

張男向警方表示，廟方經費及香油錢266萬3000元（另有20萬元是信徒欠款尚未還廟方）、酬神金牌3面均由妻子楊女保管。當晚8點多，他開車載妻子前往交接款項，妻子卻堅稱有事要辦，並稱自行騎機車帶鉅額現金前往，沒想到就此消失無蹤，電話也無人接聽，連忙向警方報案找人。

楊女身懷鉅款，警方擔心她恐遭綁架或擄走，屏縣警局刑警大隊與恆春分局成立專案小組偵辦，追查並調閱監視器，發現53歲楊女與濃眉大眼的陳男外出，並無遭受脅迫跡象。

楊女欠數百萬債務

警方追查，楊女在外欠下數百萬債務，研判是伺機侵占廟產，可能還未離開恆春，10日晚間在一處路旁騎樓發現楊女，她坦承將廟產藏在家中櫃子。

警方起出240多萬元

警方到張家起出240多萬元現金清點，發現香油錢除了信徒積欠的20萬元，還短少26萬元，楊女才供稱私下借貸給陳男，但無力追回款項。楊女還向警方表示，陳男8日當晚11時便離開恆春，不知去向；至於為何將香油錢借給陳男？兩人關係為何？楊女不願多說。

A廟產 當心神明算帳

恆春警分局分局長曾學貴表示，廟產是信徒眾心奉獻的公共財，保管人就像是神明及好兄弟的員工，若任意挪用變賣，難保改日神明及好兄弟「算帳」。