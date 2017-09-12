土層突崩塌 逃逸越勞遭活埋

2017-09-12

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭市中山路一段昨天進行污水下水道工程，越南籍逃逸外勞Liu Anh Quy鑽入2公尺深地底進行接管作業時，土石瞬間崩塌將人活埋，消防人員踩著淤泥將他搶救拉出時，已無呼吸心跳，送醫急救不治；宜蘭縣勞工處與工務處初步認定，包商違法聘用逃逸外勞，又沒有做好擋土措施，有重大疏失。

未做好擋土措施出意外

昨天上午10點多，5名工人在宜蘭市中山路一段的巷內進行污水管接管工程，林姓工頭和37歲越南籍勞工Liu Anh Quy坐在怪手的勺子裡，深入2公尺深的地底接管，2人才剛下去，旁邊的土層瞬間崩塌。

陳姓怪手司機表示，林男馬上拉住越勞的手臂往上爬，可是因崩塌太快太猛，越勞立即被土石淹沒埋在底下，林男奮力往上爬逃過一劫；林男全身污泥，驚魂未定又難過地說：「想把人拉起來，可是真的拉不住。」

深入地下2公尺 工頭逃一劫

消防局獲報出動宜蘭、壯圍和特種分隊前往搶救，消防人員踩著泥濘的淤泥，不斷將土挖出，深入2公尺地底才發現被埋的越勞，救出時已無呼吸心跳，雖送往醫院急救，仍宣告不治。

縣府勞工處表示，不幸死亡的越勞，前年11月中旬來台，原本在台中從事營建工作，今年5月被通報逃逸，至今已逾期滯台123天，承包營造公司和下游廠商都沒有申請外勞的紀錄，認定公司聘用非法外勞，會依照違反就業服務法罰十五萬到七十五萬元，工安部分則由北區職安中心調查。

包商、監造將受處分

工務處也指出，該污水下水道工程從昨上午8點開始施工，10點多發生事故，該處地下水位高，土壤含水量多，依照規定要做擋土設施，但包商沒有做好就讓人員下去施工，監造人員也沒有在現場做好施工安全確認，承辦包商和監造都有很大的疏漏，將會依照合約內容處分。