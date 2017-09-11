出事地是公共造產 滿州鄉公所涉管理不善

2017-09-11

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕尖峰168關道大腳車園區，10年前由滿州鄉公所開發經營，早年與門馬羅山、港仔沙漠並列屏東縣滿州鄉3處大腳車園區，尖峰168關道的飆山體驗行程，2013年曾發生乘客摔重傷意外，但迄今仍未針對車上安全設施及搭乘年齡做出規範，引人詬病，滿州鄉公所秘書張成森表示，將重新檢討管理規則。

安全設施、年齡都未規範

全程約2公里、面積約168公頃的滿州尖峰168關道園區，原本開放大腳吉普車自行挑戰，鄉公所2008年為了管理，與當地業者規劃地形關卡，舉辦測驗發放教練進場證照，坡度控制在司機能掌握的45度以下，依時速40公里行駛，約20分鐘能走完全程，進場的車輛公所每輛收200元規費，目前有5家業者經營飆山體驗，業者向乘客收取體驗費40分鐘2400元。

由於168關道園區內不屬道路，大腳吉普車雖懸掛車牌，但是沒到大馬路行駛，不受「道路交通管理處罰條例」規範，因此一般車輛規範的繫安全帶、乘客站立甚至幼童安全座椅等，大都沒強制規定，鄉公所也讓業者自主管理。

鄉公所：將閉園重新檢討

滿州鄉公所表示，168關道開放10多年，門馬羅山遭墾管處禁行後，成為東岸港仔外，唯一的大腳車行駛場地，由於業者過去自律良好，只有規範疾病及高危險群禁止搭乘，這次將暫時關閉園區，重新檢討管理規則。