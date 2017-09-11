父抱2歲娃沒繫安全帶 業者照樣載客飆

2017-09-11

〔記者陳鳳麗、蔡宗憲／綜合報導〕陳男抱著2歲女兒體驗大腳吉普車，意外發生時沒繫安全帶，致女兒死亡，連同昨天的不幸，恆春半島近年發生4起嚴重的大腳吉普車越野意外，奪走2條人命。以表演吉普車特技聞名的「吉普阿諾」王炳熙昨表示，越野吉普車安全性比一般轎車高出甚多，但乘客務必要繫安全帶，若幼兒有坐兒童安全椅並繫上安全帶，就不會被拋出車外。

吉普阿諾：兒童應坐安全椅再繫安全帶

王炳熙說，越野吉普車的鋼板、底盤等結構其實都很堅固安全，也知道大腳車隊的駕駛都受過專業訓練，技術沒問題，因此乘客搭乘不用太擔心，只要記得不管大人、小孩，全部都要繫安全帶，才能確保安全。

王炳熙表示，幼兒應該要乘坐兒童安全椅，再用安全帶固定住，就不會在翻車時摔出車外。此外，萬一越野吉普車發生翻覆等意外，乘客千萬不要想自行逃生而解開安全帶，因為沒安全帶保護，會被拋出車外而陷入危險。

大腳車資深教練張建華則分析，港仔飆沙還有平坦路線，但168關道的飆山行程坡度驚人，幼兒及年長者真的不適合，確實有必要嚴格限制年齡，「落實自律及安全，生意才會長久。」

而國外常見的越野拉力賽，對車體剛性及安全的要求最高，參與拉力賽的車子，到處都是密密麻麻的防滾籠，除藉此提高車體面對坑洞與彈跳的能力外，最重要的是能保護車手安全。