肇事駕駛下跪 死者母泣：別再發生了

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕桃園陳姓一家4口開心出遊，未料在屏東搭大腳吉普車，竟成了陳家小女兒最後旅程，女童母親昨在滿州分駐所忍不住氣憤，對前來關心的民代陳政雄說：「希望業者不要再賺這種黑心錢！」但面對下跪不斷流淚道歉的吉普車張姓司機，淚流滿面的陳母還安慰他，並攙扶他起身，泣訴：「大家都不希望發生這樣的事，也不要再發生了！」
「希望業者不要賺黑心錢」
意外發生後，多處骨折在恆春旅遊醫院治療的女童父親，得知小女兒不治，顧不得傷勢嚴重，在轉送高醫前要求先到南門醫院見愛女最後一面，兩夫妻在急診室內相擁痛哭，難以接受小女兒往生的噩耗，大女兒知道妹妹過世，眼神落寞地在醫院角落默默流淚。
肇事的張姓司機有10幾年的大腳車駕駛經驗，當他得知陳姓女童傷重不治，在派出所低頭不發一語，見陳母前來，立刻下跪不斷流淚道歉，陳母淚流滿面安慰司機，並攙扶他起身。
駕駛承父業 沒想過會出事
車城鄉代陳政雄說，肇事的張姓司機從父親手中接下大腳吉普車的教練工作，10多年來兢兢業業，自己也有一對子女，發生意外後很自責，強調自己不是故意的、將負起全責，也會親自到靈堂弔祭陳小妹，並再次請求陳家人原諒。
針對家屬稱大腳車業者賺黑心錢，「墾丁牛仔168大腳車隊」不願多作回應，強調理解家屬難過心情，只想全心陪家屬處理後事。