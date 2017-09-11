女被帶到菜園猥褻 母手機定位救人

2017-09-11

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市69歲莊男搭訕有精神障礙的女子小美（化名），載她到自己住處附近的菜園，小美的母親發現女兒不見，因女兒隨身攜帶手機，馬上以手機定位尋人，趕到發現女兒被人猥褻，立刻報警並提告，基隆地檢署日前偵結，依對心智缺陷者趁機性交猥褻罪嫌將莊男起訴。

警方調查，31歲小美患有精神障礙，她不喜歡待在家裡，外出時，也不喜歡家人跟隨，母親無奈之餘，只好給她一支手機，讓家人可以利用手機定位系統掌握她的行蹤。

今年5月18日上午，小美的母親發現女兒手機定位顯示離開市區，跑到一處偏遠地區，擔心她發生危險，立刻前往查看，發現莊男正在對女兒毛手毛腳。

莊男偵訊時向警方承認有猥褻小美，但只有動手摸，沒有性侵她，在忠一、愛二路口遇到小美時，就問她要不要到家裡坐坐喝個茶，她也同意，才騎車載她到住處。兩人聊著天，想要進一步發生關係，就跑到菜園去，並沒有違背小美的意願。

小美的母親向警方表示，雖有給她一支手機帶著，以便掌握行蹤，沒想到還是出事。

檢察官認為，小美罹患精神障礙，沒辦法表達自己的意願，莊男卻趁機猥褻，依法將他起訴。據了解，小美已不是第一次被欺負，先前就曾走在路上，被計程車司機載往偏遠道路性侵，因身上的羽絨背心沾到血跡，被母親發現後報警處理，該名司機也被起訴。