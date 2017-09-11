走私最大量古柯鹼 主嫌通緝30年

2017-09-11

已潛逃 被求無期徒刑

〔記者謝君臨／台北報導〕綽號「夜梟」的跨國販毒集團主嫌葉哲瑋，去年透過王明瑞、楊智雅、廖憶男等人，以大型鉛酸電池掩護，走私黑市價值逾126億元的古柯鹼及安非他命被查獲，為史上查獲古柯鹼數量最大的走私案。4人被台北地檢署依運輸第一、二級毒品罪嫌起訴，其中葉、王被求處無期徒刑，但2人早已潛逃出境，檢、院發布通緝，追訴期限30年；至於共犯楊、廖共同走私安非他命，一審分別被判處9年、4年有期徒刑。

檢調調查，去年9月，40歲的葉哲瑋指示楊智雅承租桃園民宅，做為施作「毒電池」工廠，楊再以每月5萬元薪水僱用廖憶男，要他裁切可遮蔽X光檢驗的鉛板，黏於電池殼內藏毒，再調配化學藥劑阻絕氣味。

而後，葉於同年11月15日出境至澳洲準備接貨，楊、廖則依指示，將50包安非他命藏於11顆電池中，以葉哲瑋掛名負責人的「緯達國際公司」名義報關出口，但檢調早已掌握情資，及時將毒品攔截於海關，並搜索楊女位於桃園的製毒工廠，檢方訊後聲押禁見楊獲准。

去年12月2日，檢調得知葉、王又自巴西進口同款鉛酸電池30顆，調派緝毒犬前往高雄港查緝，經逐一拆解，赫然發現每顆電池內竟有6～7塊「Rolex」等級的古柯鹼磚，總共200塊，重逾203.5公斤，為國內查獲古柯鹼最大量紀錄。

今年3月，北檢依運輸第一、二級毒品等罪嫌，起訴葉等4人，並對葉、王求處無期徒刑，楊、廖因自白犯罪，各求刑13年、8年，法院酌情輕判。

依「毒品危害防制條例」，製造、運輸、販賣第一級毒品者，可處死刑或無期徒刑、第二級毒品可處無期徒刑或7年以上徒刑。