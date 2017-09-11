FM2燉排骨 廚師迷姦酒女

2017-09-11

恍神2天 自行抽血蒐證報案

〔記者謝君臨／台北報導〕賴姓廚師帶陪酒小姐小如（化名）返家替他按摩，賴男先煮藥燉排骨請她吃消夜，卻涉嫌偷摻毒品FM2，小如幫賴男按摩1分鐘就不省人事，並遭迷姦，小如事後精神恍惚2天才恢復正常，她起疑致電台北榮總毒物科，得知有可能遭下藥迷姦，趕緊驗傷抽血，果真驗出FM2成分，且下體也有新的撕裂傷，小如據此報案提告。

二審 廚師判8年

賴男雖否認犯行，但高等法院更一審查明，小如確實到賴家才昏迷，且賴沒通過測謊，依加重強制性交等罪判刑8年，可上訴。

賴姓廚師3年前至「小吃店」唱歌喝酒，之後以2千元代價，要求陪酒小姐小如一起返家替他按摩，並藉口煮藥燉排骨一起吃消夜，卻涉嫌偷摻毒品FM2迷姦小如。

判決指出，小如當時喝了約5分之4鍋的藥燉排骨湯後，幫賴男按摩才1分鐘就不省人事，之後精神恍惚2天才恢復正常，小如深感下體不適，致電台北榮總毒物科請教，得知有可能被賴男下藥迷姦，血液果真驗出FM2成分，且下體也有新的撕裂傷。

小如想起，昏迷期間曾3度短暫醒來，其中一次隱約看見賴全身赤裸，以下體接近其私處，她曾質問賴男，對方卻支吾其詞，憤而報案提告。

賴男雖承認當晚有帶小如返家按摩，但否認性侵，表示他回家後倒頭就睡，沒吃消夜也沒跟小如發生性行為；不過賴男測謊時被問及：「你有沒有和她（指小如）性交」等問題，回答卻出現說謊反應。

且案發後檢警曾在賴家搜出不少安眠藥，賴雖推稱靠吃藥入眠，被扣藥物均為就醫所得處方，但法官不採信賴的說詞，一、二審判賴8年徒刑；全案經最高法院發回更審，賴宣稱小如驗傷證實沒有他的DNA，但法官認為，小如事隔2天才驗傷，跡證可能因沐浴被洗掉，駁回上訴，維持一審判決。