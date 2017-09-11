視線死角A東瀛戰神 貨車駕駛慘了

2017-09-11

〔記者余衡／新北報導〕一親「東瀛戰神」芳澤要多少錢？答案至少要準備20萬元！

35歲張姓男子日前駕駛有「東瀛戰神」之稱的白色NISSAN GT-R跑車，行經新北市台65線快速道路土城往板橋方向時，在一處匝道入口附近遭開大貨車的38歲王姓男子撞擊左側車身，所幸當時雙方車速不快，張男遭撞後雖短暫失控但並未翻車，2人也都未受傷。

張男事後將行車記錄器影像PO上網路，並配上字幕提醒用路人小心，畫面中車禍發生後他車身往左偏差點撞上分隔島，隨後又被甩向外側車道，所幸車身迅速恢復穩定，張男立刻將車靠往路肩，王男發現肇事後也立即停車。

警方到場釐清事發經過並檢視相關畫面，發現雙方都沒有酒駕情形，張男說由於當時內側車道車多，經過匝道時前方車速疑似過慢，他兩度按喇叭提醒前車留意行車速限時，自己就遭大貨車從左側攔腰撞上。王男則稱自己上匝道時都有注意前方路況及後照鏡，可能因雙方距離過近，產生視線死角才會釀成車禍，理賠事宜將交由保險公司處理。

至少得賠20萬

修車技師表示，由於GT-R跑車去年剛漲價，目前新車1輛逾600萬元，依張男車損狀況研判，修復車身鈑金及重新烤漆等至少需花15~20萬元，若撞擊情況損及車架強度或車側鋼樑，原廠可能會建議駕駛人更換整片車門，屆時費用將更為驚人。