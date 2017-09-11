「藥吃多了對身體不好」暖警一句話 毒蟲決定戒了

2017-09-11

〔記者許國楨／台中報導〕洪姓毒蟲上月中因北部舉行世大運，到處都是警察而躲到台中來，日前在路上閒晃時卻因看到巡邏警企圖閃避，反引起注意攔查，原本極不配合的他，就在女副所長一句「藥吃多了對身體不好」的關懷後，竟主動拿出安毒交付，還說會聽女警的話、以後不會再吸毒了，反差之大讓員警也詫異。

台中市第一分局繼中派出所女副所長鄒少君，當晚與巡佐陳頌輝、警員連聖文、曾冠瑋巡經台灣大道時，瞥見騎樓下38歲洪姓男子左顧右盼、形跡可疑，警車趨近時，洪男卻立即大步轉進平等街，警方直覺有異上前盤查，洪嫌卻顧左右而言他，完全不配合。

鄒員見其體型瘦弱，轉而主動關心並詢問晚餐吃了嗎？需不需要幫忙等語，才技巧性查出洪男有毒品前科，且為毒品採驗人口，未料鄒員進一步輕拍其肩膀並說「藥吃多了對身體不好」後，洪男竟改口全力配合，並主動拿出安非他命0.22公克及吸食器交付，還說會聽女警的話，以後不會再吸毒了！反差之大讓員警也詫異。

洪男向警方說，上月中因北部舉行世大運，到處都是警察，他唯恐攜毒露餡，只好躲到台中來，可是在中部人生地不熟又沒有朋友，帶來的錢和毒品都快花光了，一開始看到警車怕被攔查故意閃開，沒想到還是被追上，正感到一肚子火時，卻遇上女警暖暖的關懷，頓時間怒氣全消，才會主動把毒品交出來；警方則在訊後將全案依毒品罪嫌送辦。