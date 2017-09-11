野狗「橫行」猛撞 害騎士摔車亡

2017-09-11

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市28歲王姓男子上月騎機車返家，行經南深路山區時，突然有野狗衝出馬路，王男閃避不及，當場摔車倒地，附近路人見狀雖撥打119將他送醫急救，但1週後仍告不治，「肇事」野狗事後逃逸無蹤，這也是少見因野狗衝撞造成人命傷亡的車禍案件。

據了解，該路段是台北市南港到大文山地區必經道路，但地處山區，常有成群野狗出沒，甚至狗群們還會劃分自己的勢力範圍，盤據每個路段的馬路上，不少常經過該處的駕駛及騎士都有閃避牠們的經驗，經常緊急煞車，險象環生。

北市南深路 路人目擊救不及

警方調查，王男在南港某清潔公司擔任企劃，當晚8時許騎機車要回木柵住處，行經南深路時，突然有野狗從對向車道衝到王男車前，王男閃避不及撞上野狗，隨即人車倒地不起，一旁民眾見狀，趕緊過來查看並報警。

當時正跟先生在附近散步的65歲陳姓婦人目擊整個情況，她說王男當時騎在機車道上，車速不快，黑狗卻突然從對向車道衝過來撞他，他倒地昏迷後鼻孔流血，但仍有呼吸，婦人趕緊擋住後面來車，並請另名路過騎士報案。

陳婦說，她雖有看到肇事黑狗當時也躺在地上，但因顧著傷者，無暇注意黑狗動態，沒想到只一會兒工夫，再回頭時，原本躺在地上的黑狗已不知去向。

王男1週後因顱內出血不治，他茹素多年向佛的父母親雖很難過，但也接受事實不願追究，事後警方通報台北市動保處注意該處野狗出沒狀況。