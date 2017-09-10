美容聖品獻小模 男網友給的是…催情藥

第一次見面 並排遇路檢
〔記者許國楨／台中報導〕台中市男子陳鈞凱透過網路認識住北部的張姓show girl，日前趁張女南下工作時邀約見面，但陳男居心不良，竟攜帶含搖頭丸成份的毒咖啡包，想要以「美容聖品」喝下膚質會變好的掰詞，誆騙張女喝下，所幸遇上警方路檢查獲毒包；張女發覺陳男意圖對她不軌，氣到翻臉大罵：「差點誤上賊船！」
搜出毒咖啡包 拗不知情
台中市警局保安警察大隊特勤中隊日前巡經西屯區甘肅路、漢口路一間超商前，發現一輛白色汽車違規並排停車。警方上前盤查，29歲陳姓駕駛神情緊張，副駕駛座則坐著身材與面貌姣好的19歲張姓女子，警方要求出示證件。
小模罵：差點誤上賊船
陳男告訴警方，他在網路上認識擔任show girl的張女，趁她來台中工作時相約見面，張女則是不斷在旁點頭為陳男緩頰。
陳男下車受檢時，眼尖員警發現車內排檔桿左側塞著一只紙袋，內有7個包裝圖案跟一般市售產品不同的咖啡包，陳男表示是夜店友人推薦的「美容聖品」，喝下後「膚質變好、膚色變亮」，他打算送給張女當見面禮。
警方起疑，以毒品試劑檢測，發現呈毒品MDMA陽性反應，認為陳男想把這些毒咖啡包送給張女，分明另有不軌企圖。張女聽後當場翻臉痛罵陳男，警方訊後將陳男依毒品罪嫌送辦。