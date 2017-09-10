舊手機LINE對話沒消失 富商被妻逮到偷生子

2017-09-10

妻出國 拿夫舊機當備用

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹高科技公司陳姓負責人的妻子，拿出丈夫舊手機準備出國當備用機使用，充電開機時，發現LINE訊息竟有丈夫與小三的曖昧對話及22張私生子照片，怒告通姦。被告辯護律師主張，舊手機抽換SIM卡後，不可能留存LINE的訊息及照片，法官當庭測試，發現「只要沒有上網，舊手機過去的LINE訊息及照片都存在」，依通姦罪將陳男與小三各處徒刑3月。

開機驚見22張陌生娃照

陳妻指控，2015年12月，她要去澳洲旅遊，想把丈夫放在客廳的舊手機當備用機，於是把電充飽後，再將SIM卡放進去，開機後卻發現丈夫先前的LINE留有與林女的對話及22張孩子照片，研判照片中的小孩是丈夫的私生子。

律師主張 換SIM卡訊息會消失

陳妻發現，丈夫自2009年至2015年，在家裡、林女住處及台北、新竹等地汽車旅館與林女性交多次，林女於2011年9月產下一子。

陳男辯護律師主張，陳男2015年4月曾到通訊行換手機，舊手機內的SIM卡已由通訊行人員放到新手機內，舊手機不可能有陳妻提出的訊息、照片。

法官當庭驗手機 打臉律師

法官當庭要求陳男將新舊兩支手機呈堂，發現兩支手機都有LINE，且均登入同一帳號而保有同樣訊息內容，其中新手機有SIM卡、舊手機沒有，當庭操作新手機傳送訊息時，舊手機原有訊息依然存在。

法官確認，更換手機後，只要舊手機沒連上網路，即便操作或使用新手機的LINE，舊手機內原有LINE訊息不會消失，依此認定陳妻提出丈夫舊手機內資料具有證據力。

富商與小三賴不了 雙雙判刑

陳男去年已與妻子調解離婚；刑事部分，法官審酌陳男先前在電子公司及半導體公司工作，目前經商，有相當財力，但陳男及林女因和解金額認知差距過大，未與陳妻達成和解，依妨害家庭罪判陳男與林女各3月徒刑、易科罰金9萬元。