87％會員同意 北律退出全聯會

2017-09-10

〔記者吳政峰／台北報導〕台北律師公會主張「單一入會、全國執業」，上月決議退出律師公會全國聯合會後，選在昨天9月9日律師節交付會員大會表決，1458名會員領票，獲87％的1268票同意退出，北律宣布正式退出全聯會。全國登記執業律師總數8871人，其中北律有7237名會員，佔逾8成，全聯會失去這個大會員，代表性勢必受衝擊。

主張單一入會、全國執業

北律昨舉辦會員大會，全聯會則在高雄舉行慶祝大會，北律宣布退出後，全聯會隨即回應不反對律師「單一入會、全國執業」，但前提必須是全國其他包括偏遠地區的公會，不會因為失去外地律師所繳交的會費，導致頓失收入而倒閉。

北律理事長薛欽峰表示，北律退出全聯會後，民眾與律師間的任何權利都不受影響。薛說，現行法令規定，跨區執業得向當地公會繳交入會費（約2-5萬）與月費（約300-800元），故希望朝「單一入會、全國執業」來修法，增訂全國律師都能加入全聯會，若成功修訂律師法，北律不排除重返全聯會，目前已透過立委將修法草案送司法法制委員會。

全聯會理事長蔡鴻杰表示，律師是現代法治社會下所有民眾的「必需品」，若公會沒了，誰來服務偏鄉民眾？他呼籲「不要為了追求天邊的彩霞，而踩扁腳下的玫瑰」。