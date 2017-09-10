87％會員同意 北律退出全聯會

2017-09-10

〔記者吳政峰／台北報導〕台北律師公會主張「單一入會、全國執業」，上月決議退出律師公會全國聯合會後，選在昨天9月9日律師節交付會員大會表決，1458名會員領票，獲87％的1268票同意退出，北律宣布正式退出全聯會。全國登記執業律師總數8871人，其中北律有7237名會員，佔逾8成，全聯會失去這個大會員，代表性勢必受衝擊。

主張單一入會、全國執業

北律昨舉辦會員大會，全聯會則在高雄舉行慶祝大會，北律宣布退出後，全聯會隨即回應不反對律師「單一入會、全國執業」，但前提必須是全國其他包括偏遠地區的公會，不會因為失去外地律師所繳交的會費，導致頓失收入而倒閉。

北律理事長薛欽峰表示，北律退出全聯會後，民眾與律師間的任何權利都不受影響。薛說，現行法令規定，跨區執業得向當地公會繳交入會費（約2-5萬）與月費（約300-800元），故希望朝「單一入會、全國執業」來修法，增訂全國律師都能加入全聯會，若成功修訂律師法，北律不排除重返全聯會，目前已透過立委將修法草案送司法法制委員會。

全聯會理事長蔡鴻杰表示，律師是現代法治社會下所有民眾的「必需品」，若公會沒了，誰來服務偏鄉民眾？他呼籲「不要為了追求天邊的彩霞，而踩扁腳下的玫瑰」。

  • 台北律師公會9日舉行2017年會員大會，會中投票表決日前理事會決議通過退出中華民國律師公會全國聯合會議案。（記者簡榮豐攝）

    台北律師公會9日舉行2017年會員大會，會中投票表決日前理事會決議通過退出中華民國律師公會全國聯合會議案。（記者簡榮豐攝）

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