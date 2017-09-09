廠商1包2賣／首創犀牛包鬧雙包 彰消挨酸抄襲

2017-09-09

〔記者吳昇儒／綜合報導〕夠扯又夠糗！宣導品製作廠商「一包兩賣」，造成「全國首創犀牛包」雙包案，害得彰化縣消防局臉上無光，還得緊急把官方臉書文宣撤下。

糗大 彰縣消防局撤臉書文宣

新北市消防局預防科今年暑期的夏令營活動，特製全國首創「背包秒變防災頭套」宣導品送給學童，小朋友們愛極了。彰化縣消防局找同家廠商製作宣導品，沒想到業者直接把產品和原創標語原封不動移植給彰消，連「全國首創」四字也一字不變，業者如此便宜行事，卻害得彰消變成仿冒新北消的「全國首創」，甚至還有違反著作權的疑慮。

新北犀牛包是正港全國首創

新北市消的王姓隊員說，原創是新北市消的承辦人絞盡腦汁，想出防災頭套結合背包的方式，搭上消防局吉祥物白犀牛圖騰，對外招標，請廠商製作1500個，辦活動時送給小朋友，新北的犀牛包是正牌的全國首創。

新北市消的宣導品獲彰縣消防局青睞，也要做類似宣導品，新北市消轉介廠商給他們，只是沒想到業者竟「一包兩賣」，把一樣的包包連同宣傳文字全部移植過去，輕鬆賺錢。新北市消防局若干基層人員認為業者便宜行事、而彰化縣消防局竟「不察」，都應該打屁股，還有人上網發酸文。

新北市消業務承辦科員緩頰表示，消防宣導的重點不是宣導品，而是透過宣導品讓民眾了解宣導內容及記進心裡，他們很高興小朋友喜愛印有白犀牛圖樣、背包可秒變防災頭套的犀牛包，至於自家吉祥物犀牛「南下」變成彰消宣導品 ，是一種殊榮。不過也有人說，耗費心思想出的標語「讓你平安背著走，萌的嫑嫑的」也被挪用，感覺怪怪的。

新北市消防局︰不會提告

彰縣消防局表示，背包是廠商製作，專利及版權屬於廠商，沒有抄襲問題；至於宣傳用語是由廠商提供參考，卻造成誤解，目前已調整。新北市消防局指出，能達到宣導效果才是最重要的，不會提告。