給遊戲點數騙裸照 噁男拐10童還口交

2017-09-09

〔記者陳薏云／新北報導〕37歲紀姓男子透過網路遊戲論壇認識國小男童，以「只要拍裸照給我，我就送你遊戲點數」利誘被害男童，以此手法獲得近百張裸照。檢警逮捕紀男，查出至少有10名男童受害，年紀最小才小三，其中一人還遭他強迫口交。

檢警懷疑受害人數可能更多，正持續清查，警詢後將紀男依兒少性剝削防制條例、妨害性自主等罪嫌送辦，紀已被羈押。

檢警調查，紀嫌無業，有妨害性自主前科，平日住在屏東替父母務農，有空就玩電腦，是鄰居眼中的「尼特族」（指不升學、不就業、不進修或不參加就業訓練的年輕人）。

今年1月起，紀嫌在遊戲論壇張貼手遊「真三國無雙‧斬」的遊戲心得，吸引不少玩家響應，他與玩家聊天，一發現對方是國小男童，就要求互加臉書聊天。

互加臉書聊天誘拐

紀嫌不斷炫耀自己的虛擬寶物，待男童顯露羨慕之意，就引誘男童，「你是不是沒錢買寶箱？」「哥哥可以送你」，最後要求男童「你脫光光拍『小弟弟』給我看」，不少男童因懵懂、性觀念不足而照做。

惡劣的是，紀嫌還邀約家住新竹的小四男童見面，他搭火車、轉客運到新竹與男童會面，將男童帶到人煙稀少的公園陰暗處，強迫男童為他口交。

直到今年6月底，有家長從對話紀錄發現兒子傳裸照給紀嫌，案件才曝光。

檢警調查，紀嫌臉書用可愛動物當大頭貼，好友幾乎全是國小男童，他過去曾PO文「（臉書）帳號被盜，這我新帳號，請加我」，許多國小男童還紛紛按讚甚至留言，絲毫不知這位「哥哥」竟是惡狼。目前可辨識的被害人已多達10人，遍布全台。

檢警前往紀嫌住處逮人，在電腦內發現上百張男童裸照，但紀嫌態度冷靜，辯稱「都在網路上抓的」，直到檢警拿出對話紀錄才承認犯案。